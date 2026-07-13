Η Άστον Βίλα πιέζει για Εστουπινιάν

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει επαφές με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πέρβις Εστουπινιάν.

Οι «Χωριάτες» βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωποι με δύο σημαντικές εξελίξεις στο μεταγραφικό μέτωπο. Αρχικά ενημερώθηκαν πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε ρήτρα ύψους 41 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφικό στόχο τους, ενώ στη συνέχεια πληροφορήθηκαν ότι η Παρί Σεν Ζερμέν είναι έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Λούκας Ντιν, η οποία αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταγραφή του Γάλλου μπακ αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το τέλος των υποχρεώσεών του στο Μουντιάλ με την εθνική Γαλλίας, ωστόσο η Άστον Βίλα δεν περιμένει και ήδη αναζητά τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και άλλα διεθνή Μέσα, οι επαφές με τη Μίλαν για τον Εστουπινιάν έχουν ενταθεί, με τον 28χρονο διεθνή από τον Ισημερινό να αποτελεί την πρώτη επιλογή του συλλόγου της Premier League.

Ο Εστουπινιάν αποκτήθηκε από τη Μίλαν το περασμένο καλοκαίρι από την Μπράιτον έναντι 17 εκατομμυρίων ευρώ, συν δύο εκατομμύρια σε μπόνους, όμως δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Την περσινή σεζόν πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας ένα γκολ και μία ασίστ, ενώ αντίκρισε και μία κόκκινη κάρτα.