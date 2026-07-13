AEK: Στιγμές από τη δουλειά Νίκολιτς-παικτών στην Ολλανδία - Κλειστή η απογευματινή προπόνηση της Τρίτης (pics)

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει τη δουλειά στο Άπελντοορν της Ολλανδίας η ΑΕΚ καθώς και το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε διπλή προπόνηση.

Η Ένωση, μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας της, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές να δουλεύουν εντατικά.

Ο Δικέφαλος, έδωσε χθες Κυριακή και το πρώτο του φιλικό επικρατώντας 2-1 της Ντε Γκράαφτσαπ και πλέον ετοιμάζεται για το δεύτερο τεστ, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (15/7, 20:00 Cosmote Tv) με τη Φίτεσε.

Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, η απογευματινή προπόνηση της Τρίτης, παραμονή του φιλικού δηλαδή, θα είναι κλειστή για τους φίλους της ομάδας και τους εκπροσώπους του Τύπου. «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι η απογευματινή προπόνηση της ομάδας μας στην Ολλανδία την Τρίτη 14 Ιουλίου θα είναι κλειστή για το κοινό και τον Τύπο», αναφέρει η σχετική ενημέρωση της ΑΕΚ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημερινό πρόγραμμα.