Συναγερμός: Έρχεται νέα Magic Euroleague στις 22:00 με giveaway!

Η Magic Euroleague έρχεται απόψε live στις 22:00 με όλες τις μπασκετικές εξελίξεις και ένα special giveaway για τους φίλους της εκπομπής.

Οι μπασκετικές εξελίξεις τρέχουν και η Magic Euroleague επιστρέψει απόψε στις 22:00, στο κανάλι του SDNA στο YouTube.

Σύσσωμη η μπασκετική ομάδα του SDNA θα σχολιάσει την «καυτή» επικαιρότητα, καθώς και ό,τι άλλο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες.

Επιπλέον, η εκπομπή θα έχει ένα special giveaway για τους θεατές της.

Στις 22:00, λοιπόν, σας περιμένουμε στην παρέα μας για μια κουβέντα γεμάτη μεταγραφές, εξελίξεις και παρασκήνιο.

Ακολουθήστε την Magic Euroleague στο Instagram για να είστε... alert για το βραδινό giveaway!