Συναγερμός: Έρχεται νέα Magic Euroleague στις 22:00 με giveaway!

Οι μπασκετικές εξελίξεις τρέχουν και η Magic Euroleague επιστρέψει απόψε στις 22:00, στο κανάλι του SDNA στο YouTube.
Σύσσωμη η μπασκετική ομάδα του SDNA θα σχολιάσει την «καυτή» επικαιρότητα, καθώς και ό,τι άλλο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες.
Επιπλέον, η εκπομπή θα έχει ένα special giveaway για τους θεατές της.
Στις 22:00, λοιπόν, σας περιμένουμε στην παρέα μας για μια κουβέντα γεμάτη μεταγραφές, εξελίξεις και παρασκήνιο.
Ακολουθήστε την Magic Euroleague στο Instagram για να είστε... alert για το βραδινό giveaway!