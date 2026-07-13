ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στο Δημόσιο την Τρίτη - Αντιδράσεις στην άρση της μονιμότητας

Πανελλαδική στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους την Τρίτη (14/7), αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο που εισάγει η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους «να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα Προπύλαια» από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κινητοποίηση «εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών».

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: cnn.gr