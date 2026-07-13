Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας Ηρακλής και Μύκονος, ενόψει της κλήρωσης του FIBA Europe Cup

Τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του FIBA Europe Cup

Ηρακλής και Μύκονος τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ενόψει της κλήρωσης της κανονικής περιόδου του FIBA Europe Cup που θα γίνει την Πέμπτη (16/07, 13:00) στο Μόναχο. Μαζί τους στο ίδιο γκρουπ είναι η FIATC Girona (Ισπανία), η VET-CONCEPT Gladiators Trier (Γερμανία), η Esenler Erokspor (Τουρκία), η επίσης τουρκική Yukatel Denizli Basket, η Elan Chalon (Γαλλία) και η επίσης γαλλική Nancy Basket. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να κληρωθούν στον ίδιο όμιλο με αυτές τις επτά ομάδες.

Οι 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο FEC έχουν χωριστεί σε 6 γκρουπ δυναμικότητας, απ’ όπου και θα προκύψουν οι οκτώ όμιλοι των έξι (6) ομάδων για την κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Η διοργανώτρια αρχή έχει συμπεριλάβει στα γκρουπ και τις ομάδες που παίρνουν μέρος στα Προκριματικά του Basketball Champions League, ενώ θα προστεθούν στα τέλη του Σεπτεμβρίου και οι τρεις ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν από την Προκριματική φάση του FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο ΓΚΡΟΥΠ

CSM CSU Raiffeisen Oradea (ROU)*, Sporting CP (POR), Bigbank/Kalev (EST), Petrolina AEK Larnaca (CYP)*, Keravnos BC (CYP), Trepca (KOS), Patrioti Levice (SVK)*, Bakken Bears Aarhus (DEN)*

2ο ΓΚΡΟΥΠ

Glint Manisa Basket (TUR)*, BC Oostende (BEL), Προμηθέας Πάτρας (GRE)*, Fribourg Olympic Basket (SUI)*, SL Benfica (POR)*, BC Rilski Sportist (BUL)*, RASTA Vechta (GER)*, Fitness First Wurzburg Baskets (GER)*

3ο ΓΚΡΟΥΠ

VEF Riga (LAT)*, Tartu Ulikool Maks & Moorits (EST), NHSZ-Szolnoki, Olajbanyasz (HUN), BC Bashkimi (KOS), Landau Lions (AZE)*, King Szczecin (POL), BK Opava (CZE)*, Κολοσσός H Hotels (GRE)*

4ο ΓΚΡΟΥΠ

FIATC Girona (ESP), VET-CONCEPT Gladiators Trier (GER), ΗΡΑΚΛΗΣ (GRE), Mykonos BC (GRE), Esenler Erokspor (TUR), Yukatel Denizli Basket (TUR)*, Elan Chalon (FRA), SLUC Nancy Basket (FRA)

5ο ΓΚΡΟΥΠ

Dziki Warszawa (POL)*, Zastal Zielona Gora (POL), Valmiera Glass VIA (LAT), SCM Universitatea Craiova (ROU), BC Split (CRO), Nitra Blue Wings (SVK), Lions de Geneve (SUI)*, Lokomotiv Plovdiv (BUL)

6ο ΓΚΡΟΥΠ

BC Batumi 2010 (GEO)*, Gence BC (AZE), Manchester Basketball (GBR)*, MZT Skopje Aerodrom (MKD), BC Vienna (AUT)*, Winner FEC Qualifiers pairing 1, Winner FEC Qualifiers pairing 2, Winner FEC Qualifiers pairing 3

*Προμηθέας και Κολοσσός συμμετέχουν στα Προκριματικά του Basketball Champions League και θα βρεθούν στο Europe Cup μόνο αν αποκλειστούν.