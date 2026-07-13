Σημαντική προσθήκη για τον Πανιώνιο Betsson με την Γκρόζερ

Ο Πανιώνιος Betsson προχώρησε σε μία ακόμη σημαντική προσθήκη για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Έλενα Γκρόζερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η 37χρονη Τσέχα ακραία διαθέτει σπουδαία εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πρωταθλήματα, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Ιταλία, Ρωσία και Κίνα. Παράλληλα, αποτελεί διαχρονικά βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της Τσεχίας.

Με την προσθήκη της Γκρόζερ, ο Πανιώνιος Betsson ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της ακραίας, όπου ήδη βρίσκονται οι Ατανασίεβιτς, Ριστίσεβιτς, Χαντάβα, Σπανού και Βασιλαντωνάκη, η οποία μπορεί να προσφέρει λύσεις και στη θέση της διαγωνίου.

Η ανακοίνωση των «κυανέρυθρων»:

«Η διοίκηση των τμημάτων βόλεϊ του Πανιωνίου Betsson ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Έλενα Γκρόζερ. Η Τσέχα ακραία γεννήθηκε στις 25/7/1988 και έχει ύψος 1.88 μ.

Η Γκρόζερ έχει πλούσια καριέρα γεμάτη διακρίσεις και τίτλους, στα κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού όπως η Ιταλία, η Ρωσία και η Κίνα μεταξύ άλλων. Ενώ έχει πρωταγωνιστήσει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με κατακτήσεις τροπαίων.

Σε ατομικό επίπεδο έχει αναδειχθεί κορυφαία σκόρερ του European League το 2011, κορυφαία υποδοχέας της ίδιας διοργάνωσης το 2012, ενώ το 2015 συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία επτάδα του CEV Champions League ως η καλύτερη ακραία της διοργάνωσης. Παράλληλα αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Τσεχίας τα τελευταία δέκα χρόνια».

Η Έλενα Γκρόζερ δήλωσε: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που ξεκινώ τη νέα σεζόν με τον Πανιώνιο! Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα, παρόλο που έχω παίξει σχεδόν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Έχω ακούσει τόσα όμορφα λόγια για την Ελλάδα και ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα περιπέτεια. Ξέρω ότι η ομάδα μας έχει υψηλές προσδοκίες και ελπίζω να μπορέσω να τη βοηθήσω ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».