Κερεχέτα για το μέλλον του Γκαλμπιάτι: «Αυτός είναι ο κατάλληλος για να απαντήσει»

Ο πρόεδρος της Μπασκόνια σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο Πάολο Γκαλμπιάτι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει για το μέλλον του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «El Correo»:

Για το αν μπορεί να εγγυηθεί για το ότι ο Γκαλμπιάτι θα συνεχίσει στην ομάδα: «Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα σε αυτή την ερώτηση. Δεν μπορούμε να επιμένουμε συνεχώς σε αυτό. Έχουμε ήδη εκφράσει ξεκάθαρα τη θέση μας».

Για το αν έχουν σκεφτεί να ανανεώσουν το συμβόλαιό του: «Όχι, του απομένει ακόμα ένας χρόνος στο συμβόλαιό του. Πέρυσι μας χάρισε έναν τίτλο και, η αλήθεια είναι, ότι έκανε εξαιρετική δουλειά. Πρέπει να εξηγήσω πώς νιώθω. Είχαμε μια πολύ κακή σεζόν στην Ευρωλίγκα, μια εξαιρετική πορεία στο Copa del Rey —που είναι ένα σύντομο τουρνουά—, μια πολύ καλή πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα και μια πολύ κακή απόδοση στα πλέι-οφ.

Έχουμε έναν χρόνο για να σκεφτούμε, να δούμε αν είμαστε ικανοποιημένοι, αν η ομάδα λειτουργεί καλά. Δεν χρειάζεται να πάρουμε βιαστικές αποφάσεις».

Για τον Τσέβι Πουγιόλ: «Μου προκάλεσε έκπληξη. Δεν περίμενα να συμπεριφερθεί έτσι. Νόμιζα ότι είχαμε προσλάβει κάποιον που θα έκανε τη δουλειά εδώ. Τελικά, αποφάσισε ότι προτιμούσε έναν άλλο σύλλογο, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας. Είμαι βέβαιος πως ήδη δουλεύει για την Μπαρτσελόνα».