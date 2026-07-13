«Ο Χεζόνια έχει μόνο NBA out στο συμβόλαιο με τη Ρεάλ - Εβδομάδα αποφάσεων»

Ο Μάριο Χεζόνια ψάχνει την... πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η υπόθεση του μοιάζει περίπλοκη.

Το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο «Σούπερ Μάριο» βρίσκεται στο κατώφλι της εξόδου των Μαδριλένων, παρά το γεγονός πως δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Το "encestando" αναφέρει πως στη συμφωνία Χεζόνια - Ρεάλ υπάρχει μόνο NBA out, με το σχετικό deadline να έχει οριστεί στις 20 Ιουλίου. Αντιθέτως, Euroleague out δεν υπάρχει.

Ο Κροάτης σμολ φόργουορντ, λοιπόν, εξακολουθεί να περιμένει μια πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ, σε μια υπόθεση που συνολικά μοιάζει -και είναι- ιδιαίτερα περίπλοκη.