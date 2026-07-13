Ντεσάμπ: «Η Ισπανία είναι το πραγματικό φαβορί, όχι η Γαλλία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «μπλε» προσπάθησε να αποφορτίσει την ομάδα του από την πίεση του φαβορί, τονίζοντας πως οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν τον πρώτο λόγο στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όμως ο Ντιντιέ Ντεσάμπ φρόντισε να μεταφέρει την πίεση στην αντίπαλη πλευρά πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ισπανία.

Οι «τρικολόρ» αντιμετωπίζουν την Ισπανία στον ημιτελικό της διοργάνωσης την Τρίτη (14/7, 22:00), με έπαθλο μία θέση στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Η Γαλλία φτάνει στο παιχνίδι έχοντας το απόλυτο σε νίκες στα 90 λεπτά, καθώς έχει επικρατήσει σε όλα τα ματς που έχει δώσει μέχρι τώρα, απέναντι σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία στη φάση των ομίλων, αλλά και σε Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο στα νοκ-άουτ.

Παράλληλα, διαθέτει και τον κορυφαίο σκόρερ της διοργάνωσης, τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ με οκτώ γκολ, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι.

Παρόλα αυτά, ο Ντεσάμπ δεν θέλησε να χαρακτηρίσει τη Γαλλία ως το φαβορί και υπογράμμισε πως η Ισπανία είναι εκείνη που κουβαλά τη μεγαλύτερη πίεση, λόγω των επιτυχιών της τα τελευταία χρόνια.

«Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία. Είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Τους αντιμετωπίσαμε επίσης στον ημιτελικό του Nations League το περασμένο καλοκαίρι. Μας θεωρούσαν φαβορί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ισπανία είναι το πραγματικό φαβορί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος τεχνικός.

«Αυτό τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση λόγω όλων όσων έχουν καταφέρει, παρόλο που έχασαν τον τελικό του Nations League από την Πορτογαλία. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλά δυνατά σημεία. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό», πρόσθεσε.

Η Ισπανία, πάντως, έχει δημιουργήσει θετική παράδοση απέναντι στη Γαλλία στις τελευταίες κρίσιμες αναμετρήσεις τους. Οι Ίβηρες επικράτησαν με 2-1 στον ημιτελικό του Euro 2024, ενώ είχαν νικήσει και με 5-4 στον ημιτελικό του Nations League το περασμένο καλοκαίρι.