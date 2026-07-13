Επιστροφή στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ντίνιε έπειτα από μία δεκαετία

Ο Λούκας Ντίνιε ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον γαλλικό σύλλογο.

Ο 32χρονος διεθνής αριστερός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Ευρώπης και, όπως ανέφεραν τα διεθνή ΜΜΕ, η επιστροφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Παρί πρόκειται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη με την Άστον Βίλα, ύψους 10 εκατ. ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ντίνιε προορίζεται να αποτελέσει μια σημαντική εναλλακτική λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας των Παριζιάνων, πίσω από τον βασικό Νούνο Μέντες, προσφέροντας εμπειρία και ποιότητα σε μια θέση όπου η γαλλική ομάδα θέλει να διαθέτει μεγαλύτερο βάθος.

Ο Γάλλος μπακ βρίσκεται αυτή την περίοδο με τους «τρικολόρ» στο Μουντιάλ 2026, έχοντας ενεργό ρόλο στην εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Ντιντιέ Ντεσάν τον έχει χρησιμοποιήσει βασικό στα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια της Γαλλίας στη διοργάνωση, ενώ μοναδικές απουσίες του ήταν οι αναμετρήσεις της φάσης των ομίλων απέναντι στη Σενεγάλη (3-1) και τη Νορβηγία (4-1).

Πλέον, ο Ντίνιε στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στις 14 Ιουλίου (22:00), με στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Ο έμπειρος αμυντικός είχε αγωνιστεί ξανά στην Παρί Σεν Ζερμέν από το 2013 έως το 2016, πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Λιλ, Ρόμα, Μπαρτσελόνα, Έβερτον και Άστον Βίλα.