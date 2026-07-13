Μπέλιγχαμ και Κέιν έγραψαν ιστορία με την Αγγλία

Τα δύο μεγάλα αστέρια των «Τριών Λιονταριών» πέτυχαν ένα μοναδικό ρεκόρ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς έγιναν το πρώτο δίδυμο συμπαικτών με περισσότερα από πέντε γκολ στην ίδια διοργάνωση.

Αγγλία συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ με ιστορικά επιτεύγματα, καθώς η νίκη της με 2-1 απέναντι στη Νορβηγία στα προημιτελικά έφερε ένα ρεκόρ που δεν είχε σημειωθεί ποτέ ξανά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Πρωταγωνιστές για τα «Τρία Λιοντάρια» ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Χάρι Κέιν, οι οποίοι έγραψαν το όνομά τους στη χρυσή βίβλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο μέσος της Αγγλίας πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του απέναντι στους Νορβηγούς, φτάνοντας συνολικά τα έξι στη διοργάνωση.

Με την επίδοσή του αυτή, ο Μπέλιγχαμ έπιασε στην κορυφή των σκόρερ της εθνικής Αγγλίας τον Χάρι Κέιν, ο οποίος επίσης έχει σημειώσει έξι γκολ στο Μουντιάλ 2026.

Το συγκεκριμένο επίτευγμα δημιούργησε ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς η Αγγλία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διαθέτει δύο ποδοσφαιριστές με περισσότερα από πέντε γκολ στο ίδιο τουρνουά.

Η παρουσία των δύο Άγγλων σταρ αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την εξαιρετική πορεία της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στη διοργάνωση, με την Αγγλία να βρίσκεται πλέον στα ημιτελικά και να διεκδικεί την επιστροφή της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.