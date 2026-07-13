Από τον ΠΑΟΚ Β στον Αστέρα Β ο Σπυράκος

Ο Νίκος Σπυράκος αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Β, με τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, το συμβόλαιο του 22χρονου Νίκου Σπυράκου ήταν ένα από τα αρκετά που ολοκληρώνονταν το φετινό καλοκαίρι.

Μετά τον περσινό δανεισμό του στην Καλαμάτα, η «Μαύρη Θύελλα» είχε το προβάδισμα για την απόκτησή του, παρόλα αυτά κατέληξε στον Αστέρα Β.

Ο δεύτερος παίκτης κατά την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο που κάνει το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Τρίπολη μετά τον Γιάννη Γκιτέρσο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Νικόλαο Σπυράκο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Νικόλαος Σπυράκος γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2004, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ χαφ και εντάσσεται στην Β' Ομάδα του ASTERAS AKTOR. Έχει αγωνιστεί στα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β' και στην Καλαμάτα, έχοντας συνολικά στην Super League 2 και το Κύπελλο Ελλάδας 73 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία.»