Η Ελλάδα ηττήθηκε με 81-67 από την Ισπανία και έτσι τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου στο Eurobasket U20. Έτσι, θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ στους «16».

Η Εθνική Νέων Ανδρών ηττήθηκε με 81-67 από την Ισπανία στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ U20. Αυτό σημαίνει πως θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ στην φάση των «16».

Ο Νικολαϊδης άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση από τα 6μ75 με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στη θέση του οδηγού για τα πρώτα επτά λεπτά της αναμέτρησης. Γεώργας και Ξανθόπουλος βοήθησαν την ελληνική ομάδα να χτίσει μια μικρή διαφορά στο τέλος της πρώτης περιόδου με τον Ροζακέα να ακολουθεί στη δεύτερη για το 18-11 (10’38’’) και να βοηθά με τον Χαντζή για το +8 (22-14, 11’53’’). Η Ισπανία ανέβασε την πίεση, πήρε δεύτερες επιθέσεις, πλησίασε (23-21, 13’20’’) και προσπέρασε με τον Αλοθέν (25-24, 14’40’’). Η εικόνα του παιχνιδιού ανατράπηκε ξανά με τους Πατρίκη και Πρέκα να γράφουν το 32-34 (17’10’’) και τον Γεώργα να ευστοχεί για το 37-37 του ημιχρόνου.

Η Ισπανία μπήκε στο δεύτερο μισό με ένα 9-0 (37-46, 22’). Τέσσερις συνεχόμενοι από τον Ανδρέα Πατρίκη έγραψαν το 41-47 (23’20’’), αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν βρει ρυθμό, ευστόχησαν και στα μακρινά σουτ και έφτασαν στο +14 (43-57, 25’20”). Ο Πατρίκης συνέχισε και με τον Λέφα να ακολουθεί η απόσταση μειώθηκε (48-57, 26’30”). Η Ισπανία επέστρεψε (48-63 στο 28′, 50-67, 29’25”) ο δείκτης της διαφοράς έφτασε πάνω από το +20 με την Ελλάδα να παλεύει κάθε φάση ως το φινάλε, το οποίο ήρθε με τη νίκη των Ισπανίων με 81-67

Διαιτητές: Χοροζόβ (Βουλγαρία), Γιανκόφσκι (Πολωνία), Ντραγκόγιεβιτς (Μαυροβούνιο)

Δεκάλεπτα: 16-11, 37-37, 52-70, 67-81

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας 5, Τσαχτσίρας 1, Νικολαϊδης 5 (1), Ξανθόπουλος 8 (1), Χαντζής 6, Ροζακέας 6, Γεώργας 10 (1), Πρέκας 2, Κομνιανίδης 5, Ασημακόπουλος 5, Πατρίκης 11 (1), Παγώνης 3 (1)

Μπορείτε να δείτε την στατιστική του αγώνα ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ (με συνδρομή στο κανάλι της FIBA)

Το πρόγραμμα του Γ’ Ομίλου

11/7

Βέλγιο-Ισπανία 58-81

Κροατία- Ελλάδα 69-64

12/7

Ελλάδα-Βέλγιο 84-69

Ισπανία-Κροατία 84-60

13/7

Βέλγιο-Κροατία 54-67

Ελλάδα-Ισπανία 67-81

Η κατάταξη

1.Ισπανία 3-0 6

2.Κροατία 1-2 4

3.Ελλάδα 1-2 4

4.Βέλγιο 0-3 3