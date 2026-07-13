Σαν στο... σπίτι της η Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη «υπέταξε» την Πολίνα Κουντερμετόβα στα δύο σετ στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Αθήνας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (No.37) επικράτησε με 6-0, 7-6(1) σε 83 λεπτά πήρε το εισιτήρια για τον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Χάριετ Νταρτ και τη Μίνα Χότζιτς.

Μετά από ένα νευρικό πρώτο γκέιμ όπου πιέστηκε το σερβίς της, η Μαρία έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο σετ και έφτασε στην κατάκτησή του χωρίς απώλειες, σε μόλις 24 λεπτά.

Το δεύτερο σετ ήταν σαφώς πιο κλειστό, αλλά η Μαρία ήταν και πάλι αυτή που «χτύπησε» πρώτη. Προηγήθηκε με 3-1 και παρότι έχασε για πρώτη φορά το σερβίς της αμέσως μετά, σημείωσε δεύτερο μπρέικ στο επόμενο γκέιμ και πέρασε μπροστά με 5-3.

Πήρε, λοιπόν, τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη και... κόντρα στα προγνωστικά η τενίστρια από το Ουζμπεκιστάν την «έσπασε» ξανά, φέρνοντας ξανά την ισορροπία στο σετ.

Η Μαρία πίεσε για να τελειώσει το ματς στο 6-5, όπου είχε διπλό ματς πόιντ, όμως η Κουντερμετόβα ξαφνικά έβγαλε τρομερά χτυπήματα, έμεινε όρθια και έστειλε το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί η 30χρονη Ελληνίδα... αποκατέστησε την τάξη και έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα, χάνοντας μόνο έναν πόντο.

Ήταν ο πρώτος της αγώνας μπροστά στο ελληνικό κοινό και το ραντεβού ανανεώνεται για την Τετάρτη (15/7).