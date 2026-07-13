Συνεχίζει στην Ίντερ Μπρατισλάβας ο Γιοβάνης (pic)

Ο Θοδωρής Γιοβάνης θα βρίσκεται στον πάγκο της Ίντερ Μπρατισλάβας και τη νέα σεζόν, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας.

Η Ίντερ Μπρατισλάβας ανακοίνωσε πως ο Θοδωρής Γιοβάνης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της! Ο Έλληνας τεχνικός ήταν αυτός που την οδήγησε στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας και θα συνεχίσει το έργο του.

«Είμαι πεπεισμένος πως οι παίκτες που κυριάρχησαν πέρσι στην First League έχουν την δυνατότηα να έχουν σημαντική συνεισφορά και στην κορυφαία κατηγορία» δήλωσε ο κόουτς μετά την ανακοίνωση.

Ο 37χρονος τεχνικός έχει δουλέψει στην ομάδα με διάφορες ηλικιακές κατηγορίες, από την Κ12 και την Κ20, μέχρι και την ανδρική ομάδα. Έτσι, γίνεται ξεκάθαρο ότι ο σύλλογος δίνει έμφαση στην ανάπτυξη νέων παικτών, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση.