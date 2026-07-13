Δρακάκη: «Τέλος μιας υπέροχης διαδρομής»

Η Εθνική Νέων Γυναικών πέτυχε τον μεγάλο στόχο της ανόδου στην Α' κατηγορία της Ευρώπης, στο τέλος μιας υπέροχης διαδρομής, όπως τόνισε η Φρόσω Δρακάκη.

Η προπονήτρια της Εθνικής Νέων Γυναικών, ευχαρίστησε άπαντες κατά την αποτίμηση την οποία έκανε αργά το βράδυ της Κυριακής (13/7), έπειτα από τον τελικό της Β' κατηγορίας με αντίπαλο την Πορτογαλία.

«Φτάσαμε στο τέλος μιας υπέροχης διαδρομής στην οποία πέτυχαμε το δύσκολο στόχο της ανόδου» είπε αρχικά με έκδηλη την ικανοποίηση για την επιτυχία των κοριτσιών στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους άμεσους συνεργάτες μου, τον Γιώργο Βελτσίστα, τον Γιάννη Παπούλη για την αγαστή συνεργασία. Είμαστε πλέον αδέρφια. Τη γυμνάστρια της ομάδας μας, Ιωάννα Θωμά για την προσήλωση της και τον ακούραστο φυσιοθεραπευτή Άγγελο Μενεξέ.

Την ομοσπονδία για τις άψογες συνθήκες που μας παρείχε καθ’ ολη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Πάνω και πρώτα απ’ όλα όμως να ευχαριστήσω τις παίκτριες για την ψυχή και τη διάθεση που έδειξαν, την προσπάθεια που έκαναν σε όλη τη διάρκεια αυτών των 40 ημερών».