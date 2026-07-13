Εθνική Νεανίδων: Κέρδισε ξανά σε φιλική αναμέτρηση την Λιθουανία

Η Ελλάδα έκανε το 2/2 απέναντι στην Λιθουανία (55-45) στις φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U18.

Η Εθνική Νεανίδων επικράτησε της Λιθουανίας και στο δεύτερο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Ελλάδα νίκησε 55-45 στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας.

Η ελληνική ομάδα μπήκε με το… δεξί από το πρώτο δεκάλεπτο και διατήρησε την υπεροχή και το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Βασίλη Μασλαρινό να κρατά και πολλές σημαντικές σημεώσεις από το διήμερο για τη συνέχεια και στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ U18.

Διαιτητές: Δέλλας, Βογιάκης, Καραούλας

Δεκάλεπτα: 13-6, 30-18, 44-27, 55-45

Ελλάδα (Μασλαρινός): Κακαρά 4, Μπασδέκη 9 (2), Χλιαουτάκη 6, Τσιανάκα 2, Βίγκα 5 (1), Υφαντοπούλου 5 (1), Αράπογλου 4, Τουμπανιάρη 3, Καμπάκα, Καραναγνώστη 7 (1), Σαμαντά 7 (1), Καβελίδη, Ντέμο 3

Λιθουανία (Γιούστα): Λιγουτάιτε, Καβαλιάουσκάιτε 4, Ντοκσάιτε 4, Στεπαναβιτσιούτε, Μπανκαουσκάιτε, Σισκινάιτε 4, Πρισμοντάιτε, Τσιμαλονσκίτε 11, Βαϊτκούτε 9 (1), Βουτβιλάιτε 2, Βισινίτε 9 (1)