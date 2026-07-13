Η ΑΕΚ συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και πως θα γίνει καλύτερη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για όσα έδειξε η ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό της και με τις κινήσεις της στην αγορά

Είναι αλήθεια, πως έλειψε να βλέπεις την ΑΕΚ σε παιχνίδια της. Εστω σε μια προπόνηση, μην ξεχνάμε τα απίθανα που συνέβαιναν μέχρι και πριν από λίγους μήνες και φαίνεται πως θα συνεχιστούν. Εστω και μέσω των φιλικών σε κάτι περίεργα βοσκοτόπια της ολλανδικής υπαίθρου – πιστεύετε πως υπάρχει κάτι πιο ανιαρό και ανούσιο από τα φιλικά ματς; - παίρνεις τζούρες από ΑΕΚ, αρχίζεις να μετράς αντίστροφα για τα ουσιαστικά που εκκινούν στις 12 Αυγούστου με τον τελικό του Σούπερ Καπ.

Εχουμε πει και άλλη φορά, μπας και το εμπεδώσουν και κάτι περίεργοι που δεν τους έκανε… αίσθηση το πρωτάθλημα, πως οι στόχοι της ΑΕΚ για τη σεζόν που έρχεται είναι συγκεκριμένοι: τρεμπλ, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελλο και Σούπερ καπ, αλλά και παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και τώρα μάλιστα, όλοι θα την περιμένουν στη… γωνία, θα είναι περισσότερο υποψιασμένοι και πιθανότατα αποφασισμένοι για να βγουν μπροστά. Αλλά επειδή στο τέλος κρίνονται τα πάντα στο γήπεδο, η ΑΕΚ καταφέρνει να είναι ακόμα μπροστά, έστω και εάν ο ανταγωνισμός έχει μεγαλύτερη πίεση χρονικά λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων.

Το πρώτο φιλικό προφανώς και δεν μας έκανε σοφότερους. Εχουμε μεγαλώσει πλέον πολύ για να ενθουσιαζόμαστε με 1-2 ατομικές ενέργειες, μια νίκη ή ένα όμορφο γκολ. Ηταν ματς που είχε κυρίως χαρακτήρα αποφόρτισης από την καθημερινή ρουτίνα των προπονήσεων. Κρίνω ως θετικό πως είχε έντονη σκληράδα από τους Ολλανδούς, γιατί η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε λογιών προκλήσεις την επόμενη σεζόν. Και ζόρικα ματς και αντιαθλητικά χτυπήματα και διάφορους περίεργους. Αρα, καλό είναι που ανταποκρίθηκαν, δεν «μάσησαν» και δεν έδειξαν καμία μπλαζέ συμπεριφορά.

Τα λιγότερα ερωτήματα

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πως κινείται η ΑΕΚ σε σχέση με τον ανταγωνισμό και πως προετοιμάζεται για να μπει στη νέα χρονιά. Εχοντας διατηρήσει σχεδόν ανέπαφο, δίχως κάποια ουσιαστική και κραυγαλέα απώλεια, το δυναμικό της περυσινής επιτυχημένης σεζόν, έχοντας κάνει ήδη δύο (συν Αλεξίου, τρεις), κομβικές προσθήκες, είναι εύλογο πως η Ενωση παραμένει καλύτερη. Είναι έτοιμη ομάδα, που με τις ποιοτικές «πινελιές» μπορεί να εκτοξευτεί. Εχει καλό κλίμα, πίστη και αυτοπεποίθηση, πολλές και καλές επιλογές.

Η ΑΕΚ είναι σίγουρα η ομάδα που έχει να απαντήσει στα λιγότερα ερωτηματικά συγκριτικά με το πως περιμένει την χρονιά. Ξέρει λίγο πολύ ποιες είναι οι περαιτέρω ανάγκες της, γνωρίζει με βάση όλη την περυσινή χρονιά, αλλά και το εφετινό ξεκίνημα, ποια είναι η κατάσταση με τους παίκτες που δεν είναι ψηλά στις επιλογές, ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να δημιουργήσει και έσοδα από πωλήσεις, να βγει στην αγορά και να βρει ομάδες που θα φέρουν χρήματα για τους παίκτες της. Και παράλληλα, να εφαρμόσει όλο το πλάνο ενίσχυσης, δίχως να αφήσει θέματα που θα αποτελούν γκρίζες ζώνες.

Ξεκίνησε με 10 εκατ. ευρώ και συνεχίζει

Ο καθένας από όσους κινούμαστε εκτός, μπορεί να έχει την δική του εκτίμηση αναφορικά με τις θέσεις που χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης η ΑΕΚ. Θυμάμαι καλά, πως πέρυσι διαφωνούσα έντονα με την μη απόκτηση δεξιού μπακ που θα αποτελούσε την εναλλακτική λύση του Ρότα, αλλά η σεζόν βγήκε με την ΑΕΚ να έχει την μεγαλύτερη ποιότητα από κάθε άλλη ομάδα στην συγκεκριμένη θέση. Δεν εννοώ πως ήταν σωστό να πάει με ένα δεξί μπακ (και υπηρεσιακές λύσεις έπειτα), αλλά πως αυτό που έβλεπαν εκείνοι που έχουν την πλήρη εικόνα της ομάδας ήταν διαφορετικό.

Η ΑΕΚ έχει μπει δυνατά στην αγορά φέτος. Αναλογιστείτε, πως μπορεί να μην πολυδιαφημίζεται όπως άλλοι, αλλά γι’ αυτές τις τρεις προσθήκες έχει ξοδέψει ήδη πάνω από 10 εκατ. ευρώ! Άλλος θα τα βρει πολλά, άλλος θα τα βρει λίγα, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα για την ΑΕΚ που δεν έχει όμοιο στο πρόσφατο παρελθόν της. Αυτήν την συνθήκη, πως λειτουργεί με σχέδιο, πως έχει συγκεκριμένους στόχους και δεν περιμένει προτάσεις και έχει μια διοίκηση που ξοδεύει αφειδώς για την ενίσχυση της ομάδας, δεν πρέπει με τίποτα να την απεμπολήσει.

Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Είναι αλήθεια, πως είναι ένα καλοκαίρι που ενώ συνήθως ήταν συνυφασμένο με γκρίνια και μιζέρια, δεν έχει και πολλά να αμφιβάλει κάποιος. Θα είναι μεγάλο συν για την ΑΕΚ, εφόσον καταφέρει να το διατηρήσει αυτό και να το πάει στο μέγιστο βαθμό. Δεν χρειάζονται «αυτογκόλ», απαιτούνται κινήσεις πρωταθλητισμού που θα επιβεβαιώσουν την πλήρη αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας του οργανισμού και έπειτα, τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενο να έρθουν.

