Φωτιά κοντά στο Καλαμωτό Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07.2026) στην Θεσσαλονίκη, στο Καλαμωτό Λαγκαδά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Καλαμωτού, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, περίπου στις 17.30.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η περιοχή της πυρκαγιάς σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο, κατηγορίας 4.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Πηγή: newsit.gr