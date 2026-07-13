Ο Γκριν παραδέχθηκε πως έκανε… recruiting τον Λεμπρόν στους Ουόριορς

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σε δηλώσεις του έκανε γνωστό πως προσπάθησε να πείσει τον Λεμπρόν Τζέιμς να υπογράψει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς,

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο podcast του:

«Αφού είμαστε σαν αδέλφια, θα ήταν παράλειψή μου να μην εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να του κάνω το δικό μου "πρέσινγκ”. Θα ήμουν τρελός αν ήμασταν μαζί τόσες μέρες και ούτε μία φορά δεν του έλεγα: "Φίλε, πρέπει να τα πούμε. Τι στο καλό συμβαίνει; Τι κάνουμε;" Οπότε ναι, αυτό έγινε. Φυσικά και το έκανα. Και φυσικά το... πρέσινγκ ήταν δυνατό.

Νομίζω ότι τα καταφέρνω αρκετά καλά σε αυτό. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει κάτι από μόνο του. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει και κάτι, δεν ξέρω. Ελπίζω όμως.

Με όσα του είπα, πιστεύω ότι σίγουρα θα τον βάλουν σε σκέψεις. Δεν νομίζω ότι έχει παρθεί κάποια οριστική απόφαση, αλλά ακόμα κι αν είχε παρθεί, πιστεύω ότι θα τον έκαναν να το ξανασκεφτεί».