ΣΥΡΙΖΑ: «Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη» - Υποψήφιος για την ηγεσία της ΚΟ ο Πολάκης

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Ερωτηθείς εάν θα διεκδικήσει τη θέση, ο βουλευτής Χανίων απάντησε κατηγορηματικά: «Προφανώς», ανοίγοντας επίσημα τη μάχη για την επόμενη ημέρα.

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας συνεχίστηκε παρά τις παραιτήσεις μελών του οργάνου, με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία της διακοπείσας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αναμένεται να επαναληφθεί το ερχόμενο Σάββατο. Ο Παύλος Πολάκης χαρακτήρισε την επικείμενη συνεδρίαση «λυδία λίθο των εξελίξεων στον ΣΥΡΙΖΑ», υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποσαφηνιστεί η κατεύθυνση, η πολιτική στρατηγική και η νέα οργανωτική δομή του κόμματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής επαναβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέλθει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές, με βάση το πρόγραμμα και τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου.

«Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές, με το πρόγραμμά του και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη κατεύθυνση επαναβεβαιώθηκε και κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία για την ανάληψη νέων καθηκόντων, την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος και τη δρομολόγηση των κοινοβουλευτικών εξελίξεων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται η εκλογή νέου γραμματέα του κόμματος, η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η σύγκληση των βουλευτών για την εκλογή του νέου προέδρου της ΚΟ. Η εκλογή, όπως διευκρίνισε, θα πραγματοποιηθεί από τους βουλευτές που θα επιλέξουν να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι εσωκομματικές ανακατατάξεις και οι πιθανές νέες αποχωρήσεις διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ρευστό σκηνικό.

Αιχμές για τους βουλευτές που στηρίζουν τον Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης άφησε σαφείς αιχμές για τα στελέχη και τους βουλευτές που έχουν επιλέξει να συνταχθούν με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι θέμα ηθικής τάξης. Όσοι έχουν επιλέξει να πάνε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα έρθουν να ψηφίσουν για πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε. Παράλληλα, επισήμανε ότι βουλευτές που είναι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση.

«Το Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας»

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία διαμηνύει ότι συνεχίζει τη «συντεταγμένη πορεία» του και χαρακτηρίζει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου τομή στη μέχρι τώρα διαδρομή του. Το κόμμα δηλώνει ότι θα είναι παρόν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου και αξιοποιώντας το πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό του οπλοστάσιο.

«Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για την απαρχή μιας νέας και αναγκαίας ενότητας των αριστερών δυνάμεων.

Πηγή: ethnos.gr