Άρης: Η επίσημη ανακοίνωση για τα φιλικά στην Ιταλία

Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποίησε το πρόγραμμα των φιλικών αναμετρήσεων του Άρη επί ιταλικού εδάφους

Αναλυτικά η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων:

"Οριστικοποιήθηκαν οι μέρες και οι ώρες των τριών φιλικών αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας επί ιταλικού εδάφους.

Στις 26 Ιουλίου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Atalanta BC, στις 11:30 (ώρα Ελλάδας), στο «Atalanta Training Center».

Στις 30 Ιουλίου θα παίξει με την AC Monza, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Centro sportivo Monzello – Silvio e Luigi Berlusconi».

Ο κύκλος των φιλικών στη γειτονική χώρα θα κλείσει στις 12 Αυγούστου με τη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη SSC Napoli, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο «Teofilo Palatini Stadium»."