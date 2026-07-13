Στην καλύτερη πεντάδα του Εurobasket Β' κατηγορίας η Χωλοπούλου

Στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωπαϊκού Νέων Γυναικών Β' κατηγορίας επιλέχθηκε η Βασιλική Χωλοπούλου.

Η Βασιλική Χωλοπούλου επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του Eurobasket U20 ήταν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της Εθνικής μας που εξασφάλισε την επιστροφή της στην Α' κατηγορία Νέων Γυναικών, στη διοργάνωση που ολοκληρώθηκε χθες στο Σαμόκοβ, της Βουλγαρίας.

Ο απολογισμός της στη διοργάνωση ήταν 8.4 πόντοι, 7.3 ασίστ, 7.1 ριμπάουντ και 16.9 αξιολόγηση, ενώ η Ελληνίδα ηταν πρώτη στις ασίστ και δεύτερη στα κλεψίματα με 3 ανά αγώνα, έχοντας τον κορυφαίο δείκτη ασίστ για λάθη, με 2.6.

MVP στο Ευρωπαϊκό Β' κατηγορίας αναδείχθηκε η ύψους 1,98μ., Κλάρα Σίλβα από την Πορτογαλία με 16.8 πόντους και 9.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Την καλύτερη πεντάδα συμπλήρωσαν η συμπαίκτρια της Σίλβα, Μανταλένα Αμάρο, η Ατίνα Ράντεβιτς από το Μαυροβούνιο και η Αλεξάνδρα Τσοβανίκοβα από τη Σλοβακία.