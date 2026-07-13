AEK: Το πρόγραμμα στον όμιλο του BCL

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της ΑΕΚ για τον όμιλο του BCL, με την Ένωση να ξεκινάει με δύο εντός έδρας παιχνίδια.

Η κλήρωση του Basketball Champions League πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, με την ΑΕΚ να κληρώνεται με τις Φάλκο, Αντβέρπ Τζάιαντς και μία ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά.

Πλέον, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της Ένωσης. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον νικητή των προκριματικών και την Αντβέρπ, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί το εκτός έδρας ματς με την Φάλκο.

Στην 4η αγωνιστική θα υποδεχθεί την ουγγρική ομάδα και μετά θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τον νικητή του προκριματικού και την Αντβέρπ.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Νικητής προκριματικού

2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ

3η αγωνιστική: Φάλκο - ΑΕΚ

4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο

5η αγωνιστική: Νικητής προκριματικού - ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ