Στον Παναθηναϊκό ο χάλκινος Ολυμπιονίκης Ντίλαν Γούντχεντ

Ο Ντίλαν Γούντχεντ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο 27χρονος διεθνής Αμερικανός αμυντικός έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τις ομάδες της Γλυφάδας, του Ηλυσιακού και της Βουλιαγμένης, ενώ με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντίλαν Γούντχεντ για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο 27χρονος (ημ. γέννησης 25/9/1998, ύψος 2.01μ) αμυντικός είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ με την οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024. Συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο.

Ο Γούντχεντ αποφοίτησε από το Stanford το 2020 και ξεκίνησε το επαγγελματικό πόλο. Ο Αμερικανός αμυντικός έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα αγωνιζόμενος με το σκουφάκι της Γλυφάδας, του Ηλυσιακού και της Βουλιαγμένης».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Ντίλαν Γούντχεντ σημείωσε τα εξής: «Είμαι εξαιρετικά περήφανος και ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στον Παναθηναϊκό αυτή τη σεζόν. Η μεγάλη ιστορία του Συλλόγου και η περηφάνια των φιλάθλων του είναι κάτι που θα με κινητοποιεί κάθε μέρα. Ο σύλλογος και ο κόουτς Μάζης έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά στη δημιουργία μιας ομάδας με σπουδαίους αθλητές, αλλά και σπουδαίους ανθρώπους. Ξέρω ότι με τον σωστό συνδυασμό νοοτροπίας και προσπάθειας, αυτή η ομάδα μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα φέτος. Τώρα αρχίζει η σκληρή δουλειά».