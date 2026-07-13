Αναχώρησε για Σίδνεϊ η Εθνική Ανδρών ενόψει του World Cup

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (13/7) με προορισμό το Σίδνεϊ, όπου θα συμμετάσχει στην τελική φάση (Super Final) του World Cup.

Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πάρει μέρος σε διεθνές τουρνουά προετοιμασίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος επέλεξε 15 πολίστες για την αποστολή: Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Από αυτούς, 14 θα δηλώνονται σε κάθε αγώνα.

Μαζί με την ομάδα ταξίδεψαν ο συνεργάτης του Θοδωρή Βλάχου, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσικοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος, η αναλύτρια βίντεο Κατερίνα Τανκέεβα, καθώς και η διεθνής διαιτητής Ναταλί Μαρκοπούλου.

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Super Final την Πέμπτη 23 Ιουλίου, αντιμετωπίζοντας το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 09:45 (ώρα Ελλάδας).