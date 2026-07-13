ΠΑΟΚ διαρκείας με πρωταγωνιστή τον... Τρινκιέρι - «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Ο ευφάνταστος τρόπος που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τα εισιτήρια διαρκείας.

Αναλυτικά:

Έτοιμοι;

Κλείστε ΤΩΡΑ εισιτήριο διαρκείας και τη θέση σας στο PAOK Sports Arena.

Η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 10:00 ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο και προχωρά μπροστά με φιλοδοξία, όραμα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η ομάδα ενισχύεται, το σπίτι μας αναβαθμίζεται και κάθε μέρα χτίζουμε κάτι μεγαλύτερο για τον ΠΑΟΚ του αύριο.

Το εισιτήριο διαρκείας δεν είναι απλώς μία θέση στο γήπεδο. Είναι η δική σας συμμετοχή στη νέα εποχή του ΠΑΟΚ. Είναι η δύναμη που θα γεμίσει το PAOK Sports Arena, θα στηρίξει την ομάδα σε κάθε βήμα και θα δώσει ώθηση για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν πάντα ο κόσμος του και τώρα, περισσότερο από ποτέ, σας θέλουμε δίπλα μας.

Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας είναι:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Οικογενειακό (FAMILΥ): Μόνο στην κατηγορία WHITE με ειδικές τιμές

FAMILY 1 (1 γονέας + 1 παιδί): 350€

FAMILY 2 (1 γονέας + 2 παιδιά): 450€

• ΑΜΕΑ (Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω): 100€

Η αγορά των εισιτηρίων διαρκείας γίνεται μόνο από το Online σύστημα διαχείρισης της MORE στη διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/kae-paok-eisitiria-diarkeias-2026-27/

Τα εισιτήρια διαρκείας εξασφαλίζουν την είσοδο σε όλους τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ για:

• Stoiximan GBL: κανονική περίοδος και Playoffs

• BKT EuroCup: Κανονική περίοδος

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

06/07-17/07: Περίοδος ανανέωσης θέσης για τους παλαιούς κατόχους

18/07-25/07: Περίοδος αλλαγής θέσης για τους παλαιούς κατόχους

26/07-16/08: Περίοδος ελεύθερης διάθεσης για όλους τους φιλάθλους σε κάθε διαθέσιμη θέση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ VIP & COURT SEATS

Λόγω της γενικής ανακαίνισης και των σημαντικών αλλαγών στις θέσεις VIP του PAOK Sports Arena, όλοι οι παλιοί κάτοχοι των κατηγοριών VIP (SILVER, GOLD, LOUNGE) και COURT (1-4, A-B-C), θα πρέπει να επικοινωνήσουν απαραιτήτως με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν την αγορά τους (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 στα τηλέφωνα: 2310472551, 2310472561 και στο [email protected] ).

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πιστωτική: Έως και 10 άτοκες δόσεις

Χρεωστική Κάρτα: Εφάπαξ εξόφληση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Για την έκδοση του εισιτηρίου διαρκείας απαιτούνται:

• ΑΜΚΑ

• Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

• Στοιχεία επικοινωνίας (έγκυρο email και αριθμός κινητού τηλεφώνου)

• Στοιχεία εισιτηρίου διαρκείας 2025-2026 (αποκλειστικά για τους παλιούς κατόχους)

Στο πρόγραμμα FAMILY 1+2, δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά έως 15 ετών (γεννηθέντα από 01/01/2011 και μετά).

• Τα εισιτήρια για ΑΜΕΑ αφορούν το διάζωμα 206. Για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, η διάθεση αφορά τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.

• Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική επισύναψη των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

ΠΑΡΟΧΕΣ

• Έκπτωση 10% για αγορές από το φυσικό κατάστημα της μπουτίκ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena.

• Προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίου για τις επόμενες νοκ-άουτ φάσεις του ΒΚΤ EuroCup.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

• Είναι εφικτή η μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και 10 φορές στη διάρκεια της σεζόν.

• Δεν είναι εφικτή η μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας των ειδικών κατηγοριών (WHITE family, ΑΜΕΑ)

• Kάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο διαρκείας.

• Μετά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας δεν είναι δυνατή η αλλαγή θέσης ή ακύρωση της συναλλαγής.

• Για τη διατήρηση του δικαιώματος ανανέωσης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2027-2028), απαιτείται η παρακολούθηση (ή νόμιμη μεταβίβαση) τουλάχιστον 11 εντός έδρας αγώνων της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

* Οι νικητές του διαγωνισμού “100 χρόνια ΠΑΟΚ – 100 εισιτήρια διαρκείας”, θα ειδοποιηθούν από το τμήμα εισιτηρίων για τον τρόπο παραλαβής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOV.gr Wallet

Υπενθυμίζεται στους φιλάθλους μας ότι, βάσει του νόμου, για την είσοδο στο γήπεδο είναι υποχρεωτική η χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

• Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Google Play και το App Store. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του κατόχου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Οδηγίες θα βρείτε στο: https://tickets.gov.gr

• Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, παρακαλούμε ανατρέξτε αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραφείο Εισιτηρίων ΚΑΕ ΠΑΟΚ (PAOK Sports Arena)

• Ωράριο: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

• Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 472551, 2310 472561

• Email: [email protected]