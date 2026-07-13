Άρης: Σε συζητήσεις με Λοντίγκιν για την θέση του τερματοφύλακα

Προχωρημένες συζητήσεις με τον 36χρονο τερματοφύλακα για τον Άρη

Συνεχίζεται η μεταγραφική περίοδος και ο Άρης βρίσκεται σε αναζήτηση πρώτου τερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι αρκετά υψηλού επιπέδου.

Η αποχώρηση του Γιώργου Αθανασιάδη αφήνει ένα μεγάλο κενό και οι κιτρινόμαυροι χτενίζουν την αγορά για παίκτη που θα. μπορεί να κουβαλήσει το βάρος της σεζόν κάτω από τα δοκάρια.

Ρέγιες και Καρυπίδης έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Γιούρι Λοντίγκιν. Ο 36χρονος κίπερ έμεινε χωρίς χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό, αλλά αποτελεί εξαιρετική περίπτωση, με εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την περασμένη χρονιά κατέγραψε 31 συμμετοχές με τον Λεβαδειακό, ενώ στην καριέρα του έχει περάσει από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι προχωρημένες και δεν απέχουν πολύ από την συμφωνία