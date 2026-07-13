«Ο Ντιάλο θυσίασε 2 εκατ. για να μετακομίσει στο ΝΒΑ»

Σύμφωνα με το BasketNews ο Άλφα Ντιάλο θυσίασε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για μετακομίσει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Άλφα Ντιάλο αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να μετακομίσει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Ντένεβερ Νάγκετς. Ο 29χρονος άσος συμφώνησε για συμβόλαιο ενός έτους, το οποίο θα του αποφέρει μεικτά 1,4 εκατομμύρια δολάρια και ουσιαστικά τα καθαρά του κέρδη αναμένεται να κυμανθούν κοντά στα 800.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BasketNews ο Ντιαλό θυσίασε περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια καθαρά μόνο για την ερχόμενη σεζόν, επιλέγοντας να ενεργοποιήσει τη ρήτρα εξόδου προς το NBA η οποία ίσχυε μέχρι και τις 15 Ιουλίου.

Αν μη τι άλλο ο Ντιάλο είχε ως όνειρο να αγωνιστεί στο ΝΒΑ, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του να θυσιάσει αυτό το ποσό για μετακομίσει στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο 29χρονος φόργουορντ αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στη Euroleague, ενώ είχε κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 13.6 PIR.