Στην εξέδρα ο προπονητής της Τζουργκάρντεν, μίνι θετικό σερί η Κέφλαβικ

Η 9η Τζουργκάρντεν υποδέχεται τη 16η και τελευταία Χάλμσταντ για τη 12η αγωνιστική του σουηδικού πρωταθλήματος. Η 14η ημέρα στην ισλανδική λίγκα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι της 4ης Μπρέινταμπλικ με την 6η Κέφλαβικ.

Τα 9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Τζουργκάρντεν με τη Χάλμσταντ ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης συνοδεύτηκαν από Under 2.5.

Η Τζουργκάρντεν επέστρεψε με το ηχηρό εκτός έδρας 4-2 επί της Χάκεν στην επανέναρξη της σεζόν, με τον Νορβηγό επιθετικό Λίεν να σημειώνει δύο γκολ και να φτάνει τα 6 στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει την πέμπτη πιο παραγωγική επίθεση με 23 τέρματα σε 10 παιχνίδια. Εκτός έδρας, ωστόσο, δεν είναι τόσο σταθερή, έχοντας μόλις δύο νίκες σε έξι αγώνες. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Μάρκες (1 γκολ), ο οποίος αποβλήθηκε στο τελευταίο ματς. Στην εξέδρα θα βρίσκεται και ο προπονητής Γιάνι Χόνκαβααρα, καθώς συμπλήρωσε επίσης κάρτες. Η Χάλμσταντ έχασε 1-3 από τη Βεστερός και έμεινε στη μία νίκη που πέτυχε πριν από τρεις αγωνιστικές. Αποβλήθηκε στο 34’ και θα λείψει τώρα ο αμυντικός Μπόμαν. Τα 10 γκολ που έχει πετύχει σε 23 αγώνες είναι τα λιγότερα στο πρωτάθλημα. Μακριά από την πόλη της έχει πάρει μόλις έναν βαθμό σε 5 ματς. Η νίκη της γηπεδούχου σε συνδυασμό και με το τακτικά εμφανιζόμενο στα μεταξύ τους παιχνίδια Under 2,5 δημιουργούν ένα δυνατό combo.

Η δύο φορές πρωταθλήτρια την τελευταία τετραετία Μπρέινταμπλικ σημείωσε την 6η νίκη της σε 13 παιχνίδια πρωταθλήματος, με τη νίκη με 2-1 στην έδρα 9ης Ακράνες. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο και γύρισε το παιχνίδι με γκολ στο 64’ και το 80’. Ήταν το 13ο διαδοχικό Over σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, σερί που ξεκίνησε μετά από εκείνο το 0-0 για την 3η αγωνιστική με την τωρινή της αντίπαλο, Κέφλαβικ, που ήταν και το 3ο συνεχόμενο Under της. Στο 4-1-1 ο απολογισμός της στα εντός έδρας παιχνίδια. Η Κέφλαβικ, η οποία επανήλθε φέτος στην Πρέμιερ έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, παρέμεινε αήττητη για τρίτο συνεχόμενο αγώνα ματς, παραχωρώντας 1-1 στην 3η Φραμ. Δέχτηκε το γκολ στο 54’, ισοφάρισε στο 68’. Πέμπτο διαδοχικό γκολ/γκολ και δεύτερη ισοπαλία σε τρία ματς. Τα 24 τέρματα που έχει δεχτεί είναι η καλύτερη αμυντική επίδοση στην κατηγορία, μετά από αυτήν της πρωτοπόρου και αήττητης Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (9 γκολ).

Η Κέφλαβικ τρέχει ένα μίνι θετικό σερί και με όπλο την άμυνά της έχει τα φόντα για το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Μπρέινταμπλικ που έχει δεχτεί ένα γκολ παραπάνω.

743. ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ - ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ 1&U 2,5 3,80

744. ΜΠΡΕΪΝΤΑΜΠΛΙΚ - ΚΕΦΛΑΒΙΚ Χ 4,50