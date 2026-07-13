Aνανέωσε ο Τζιάβρας στον Ολυμπιακό

Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού ανανέωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διεθνή λίμπερο, Δημήτρη Τζιάβρα.

Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Τζιάβρα. Ο διεθνής λίμπερο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, τριετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου».

Η δήλωση του Δημήτρη Τζιάβρα: «Η ανανέωσή μου με την ομάδα ήταν μια πολύ εύκολη και συνειδητή επιλογή. Βρίσκομαι εδώ αρκετά χρόνια, έχω ζήσει μεγάλες στιγμές, αλλά και δύσκολες καταστάσεις. Ιδιαίτερα η περσινή χρονιά ήταν απαιτητική από πολλές απόψεις και η κακή κατάληξή της ήταν κάτι που με έκανε να θέλω ακόμη περισσότερο να παραμείνω. Νιώθουμε όλοι, ότι έχουμε ένα καθήκον να διορθώσουμε την κατάσταση. Προσωπικά, είμαι απόλυτα δεσμευμένος να δώσω το 100%, ώστε να επαναφέρουμε τον σύλλογο εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, που αποτελεί τον βασικό στόχο της ομάδας και κάτι που όλοι στον οργανισμό επιθυμούν έντονα τα τελευταία δύο χρόνια.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Παρότι η περσινή χρονιά δεν είχε την έκβαση που όλοι θέλαμε, υπήρξε διάθεση να συνεχίσουμε μαζί και να χτίσουμε πάνω σε όσα έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε και η έλευση του κόουτς Τζουλιάνι, ενός προπονητή με τον οποίο συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Με βοήθησε σημαντικά σε πολλούς τομείς, γνωρίζω τον τρόπο που θέλει να λειτουργούμε, τη φιλοσοφία του και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις καταστάσεις μέσα στην ομάδα. Για μένα, αυτό ήταν το «κερασάκι στην τούρτα», ώστε να δώσουμε τα χέρια και να συνεχίσουμε μαζί για ακόμη τρία χρόνια».