Ρεάλ Μαδρίτης: Παραμένει στο «κόλπο» για Ολίσε – Το όνειρο δίπλα στον Εμπαπέ

Οι «μερένγκες» φέρεται να θεωρούν τον Γάλλο εξτρέμ μια ιδανική προσθήκη για την επιθετική τους γραμμή, με στόχο να δημιουργήσουν ένα εντυπωσιακό δίδυμο μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ.
Παρά το γεγονός πως η Μπάγερν Μονάχου έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει τον 24χρονο άσο, η Ρεάλ δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια για την απόκτησή του. Η διοίκηση των Βαυαρών εμφανίζεται αποφασισμένη να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, όμως το ενδιαφέρον παραμένει έντονο.
Ο Ολίσε πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας καταγράψει πέντε ασίστ στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση, ενώ βρίσκεται μία τελική πάσα μακριά από την ισοφάριση ενός ιστορικού ρεκόρ που κατέχει ο Πελέ. Με τον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία να ακολουθεί, ο Γάλλος έχει ακόμη μία ευκαιρία να συνεχίσει να εντυπωσιάζει.
Στη Ρεάλ Μαδρίτης πιστεύουν πως ο Ολίσε μπορεί να αποτελέσει το κομμάτι που λείπει από το επιθετικό παζλ της ομάδας. Η ταχύτητα, η δημιουργικότητα και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός έχουν κάνει πολλούς να θεωρούν πως μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους επόμενους μεγάλους σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.