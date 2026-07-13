Το πρώτο μήνυμα του Πίτερς ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο: «Ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται»

Ο Άλεκ Πίτερς έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο έστειλε ο Άλεκ Πίτερς μέσω των επίσημων καναλιών του ιταλικού συλλόγου, απευθυνόμενος στους φιλάθλους της νέας του ομάδας.

Ο Αμερικανός άσος ήταν ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του τονίζοντας πως ανυπομονεί να γνωρίσει τον κόσμο της Αρμάνι και να ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος.

«Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Άλεκ Πίτερς. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον καθένα από εσάς. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ καλή περίοδος προετοιμασίας και ξέρω ότι θα δουλέψουμε σκληρά, ώστε να επιστρέψουμε στο παρκέ και να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο. Τα λέμε σύντομα και καλό καλοκαίρι σε όλους», ανέφερε στο μήνυμά του.