Τηλεοπτικά δικαιώματα, δισεκατομμύρια και FIFA: Γιατί η Αμερική είναι το μεγάλο αφεντικό

Τα οικονομικά στοιχεία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δείχνουν ότι η αμερικανική ήπειρος αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων της FIFA, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη στρατηγική της ομοσπονδίας - Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό δεν αποτελεί μόνο μια αθλητική επιλογή. Είναι πρωτίστως μια επιχειρηματική απόφαση. Τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τα έσοδα της FIFA αποκαλύπτουν με σαφήνεια ότι η αμερικανική ήπειρος έχει εξελιχθεί στον σημαντικότερο χρηματοδότη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας μέσω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Τα στοιχεία για το 2025 είναι αποκαλυπτικά. Η Βόρεια Αμερική και η Καραϊβική απέφεραν στη FIFA 15,2 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 13 εκατ. ευρώ, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Η Νότια και η Κεντρική Αμερική πρόσθεσαν ακόμη 11,3 εκατ. δολάρια, περίπου 9,7 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η αμερικανική ήπειρος συνεισέφερε 26,5 εκατ. δολάρια, σχεδόν 22,8 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, Ασία και Βόρεια Αφρική απέφεραν μόλις 5,2 εκατ. δολάρια, περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Ευρώπη εμφανίζεται στα συγκεκριμένα στοιχεία με μόλις 436.000 δολάρια, περίπου 375.000 ευρώ, ποσό σχεδόν αμελητέο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές.

Οι αριθμοί εξηγούν τη στρατηγική της FIFA

Η εικόνα αυτή βοηθά να κατανοήσει κανείς γιατί η FIFA επενδύει ολοένα και περισσότερο στην αμερικανική αγορά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ και το Παγκόσμιο Κύπελλο φιλοξενείται ξανά στη Βόρεια Αμερική, με τις τρεις διοργανώτριες χώρες να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές στον κόσμο.

Η FIFA εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδά της από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα προσεγγίσουν τα 10 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου 8,6 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα να παραμένουν η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων απέφερε συνολικά 2,126 δισ. δολάρια, περίπου 1,83 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά προήλθαν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Παράλληλα, η FIFA ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ψηφιακό της αποτύπωμα μέσω της συμφωνίας με το DAZN για τη μετάδοση της διοργάνωσης, ενώ προστέθηκαν περίπου 1 δισ. δολάρια, περίπου 860 εκατ. ευρώ, από streaming δικαιώματα και διεθνείς ψηφιακές μεταδόσεις.

Οι τηλεοπτικές αγορές καθορίζουν τις προτεραιότητες

Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι η FIFA ακολουθεί τη λογική κάθε μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Οι αγορές που παράγουν τα περισσότερα έσοδα αποκτούν και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Η αμερικανική αγορά παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη τόσο στις τηλεοπτικές μεταδόσεις όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Το ενδιαφέρον των broadcasters, οι μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, η διαφημιστική αγορά και η δυναμική των χορηγών δημιουργούν ένα οικοσύστημα που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει η FIFA.

Το γεγονός ότι τα έσοδα της αμερικανικής ηπείρου αυξήθηκαν κατά περίπου 6 εκατ. δολάρια μέσα σε ένα έτος επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη τάση. Αντίθετα, άλλες αγορές εμφανίζουν σαφώς μικρότερη δυναμική όσον αφορά την εμπορική τους αξία.

Ο Ινφαντίνο και το επιχειρηματικό μοντέλο της FIFA

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει επενδύσει ξεκάθαρα στην ανάπτυξη της αμερικανικής αγοράς. Από τη δημιουργία του νέου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μέχρι τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, όλες οι μεγάλες αποφάσεις της τελευταίας περιόδου έχουν κοινό παρονομαστή τη μεγιστοποίηση των εμπορικών και τηλεοπτικών εσόδων. Δεν είναι τυχαίο ότι η FIFA προβλέπει έσοδα-ρεκόρ σχεδόν 8,6 δισ. ευρώ από τον νέο κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ινφαντίνο να παρουσιάζει συστηματικά τη Βόρεια Αμερική ως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οι τηλεοπτικές συμφωνίες, οι χορηγίες και οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν πλέον τον βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής της FIFA, με την αμερικανική ήπειρο να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ομοσπονδίας.

Οι αριθμοί και η συζήτηση για τη διαιτησία

Τα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται από ορισμένους αναλυτές για να στηρίξουν την άποψη ότι η FIFA έχει κάθε λόγο να προστατεύει τις διοργανώσεις που ενδιαφέρουν περισσότερο τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές αγορές.

Στο ισπανικό δημοσίευμα διατυπώνονται ευθείες αιχμές ότι σημαντικές διαιτητικές αποφάσεις και η χρήση του VAR ενδέχεται να επηρεάζονται από τα οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τις τηλεοπτικές αγορές της αμερικανικής ηπείρου.

Αυτό που προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τους αριθμούς είναι η τεράστια οικονομική εξάρτηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας από τις αγορές της αμερικανικής ηπείρου. Με περίπου το 80% των περιφερειακών τηλεοπτικών εσόδων να προέρχεται από την Αμερική, η στρατηγική της FIFA στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς μια αγορά που υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

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