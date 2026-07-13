Aνανέωσε για δύο χρόνια ο Αλβανός στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ διατηρεί στο «τιμόνι» της ανδρικής ομάδας χάντμπολ τον Αλέξη Αλβανό, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το 2028.

Ο εμβληματικός παλαίμαχος του ελληνικού χάντμπολ θα συνεχίσει για ακόμη δύο χρόνια στην τεχνική ηγεσία της «Ένωσης», στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο του συλλόγου.

Ο Αλβανός είχε οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2023 ως πρώτος προπονητής, ενώ συμμετείχε επίσης στο προπονητικό επιτελείο που πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2020 και το ιστορικό τρεμπλ του 2021. Επέστρεψε στον πάγκο τον Ιανουάριο του 2026 και πλέον αναλαμβάνει να χτίσει την ομάδα που θα διεκδικήσει ξανά κορυφαίες διακρίσεις τα επόμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ αναφέρει:

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αλέξη Αλβανό, ο οποίος θα παραμείνει προπονητής της ανδρικής ομάδας χάντμπολ έως το 2028.

Μετά τη σπουδαία πορεία του ως αθλητής, ο Αλέξης Αλβανός έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες και ως προπονητής. Υπό την καθοδήγησή του η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2023, ενώ είχε συμμετοχή και στο προπονητικό επιτελείο που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020 και του τρεμπλ το 2021. Από τον Ιανουάριο του 2026 βρίσκεται εκ νέου στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας, στη δεύτερη παρουσία του στον πάγκο της.

Αλέξη, καλή επιτυχία!».