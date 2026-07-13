Ο Βιντσέντζο Ντόλσε στον Παναθηναϊκό

Η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού έκανε μία σημαντική προσθήκη με την απόκτηση του διεθνούς Ιταλού αμυντικού Βιντσέντζο Ντόλσε.

Η ανακοίνωση του Τριφυλλιού: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βιντσέντζο Ντόλσε για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής Ιταλός (ημ. γέννησης 11/5/1995, 1,95μ.) αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο και θα ενταχθεί στην ομάδα πόλο ανδρών του συλλόγου. Ο Ντόλτσε ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σαλέρνο και τα τελευταία έξι χρόνια στην καριέρα του αγωνίστηκε στην Μπρέσια.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελλο Ιταλίας με το σκουφάκι της Μπρέσια. Το 2015 κατέκτησε το EuroCup αγωνιζόμενος στην Ποσίλιπο. Με την Εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο Ντόλτσε έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων ένα χρυσό και ένα ασημένιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ένα χάλκινο σε ευρωπαϊκό. Ήταν μέλος της αποστολής της «σετεμπέλο» που έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς του Τόκιο και κατέλαβε την έβδομη θέση.

Το βιογραφικό του

2020-2026: AN Brescia

2018-2020: Sport Management

2016-2018: Canottieri Napoli

2013-2016: Posillipo

2011-2013: Salerno»



Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Βιντσέντζο Ντόλτσε τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που γίνομαι κομμάτι του Παναθηναϊκού, αυτού του ιστορικού Συλλόγου. Υπάρχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ εδώ, με φιλοδοξία να κατακτήσουμε τρόπαια τα επόμενα χρόνια.

Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να παίξω μπροστά στους απίστευτους φιλάθλους μας. Είμαι σίγουρος ότι η υποστήριξή τους θα είναι ο επιπλέον παίκτης μας και θα μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί».