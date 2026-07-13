H ελληνική ερώτηση στον «Εκατομμυριούχο» της Βρετανίας που έκανε τον παίκτη να σαστίσει

Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον σε καθημερινή βάση ανά τον κόσμο, με παίκτες και τηλεοπτικό κοινό να επιστρατεύουν τις γνώσεις τους προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε κάθε είδους -εύκολη ή δύσκολη- ερώτηση.

Κατά διαστήματα, αρκετές είναι οι ερωτήσεις που γίνονται viral είτε για το περιεχόμενό τους είτε για τις αντιδράσεις των διαγωνιζομένων ή του εκάστοτε παρουσιαστή.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκαταλέγεται μια ερώτηση με… άρωμα Ελλάδας, που έγινε στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στη Μεγάλη Βρετανία και αναρτήθηκε προ ημερών στα επίσημα social media της εκπομπής.

Σημειωτέον πως, το τηλεπαιχνίδι ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1998 στο Ηνωμένο Βασίλειο και λόγω της τεράστιας επιτυχίας του, η μορφή του πουλήθηκε και αντιγράφηκε σε δεκάδες κράτη σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η ερώτηση, λοιπόν, ήταν η εξής:

Στην ελληνική μυθολογία, ποια είναι η θεά της Νίκης; (μτφ. In Greek Mythology, who is the Goddess of Victory?)

Οι επιλογές που δίνονταν στον διαγωνιζόμενο ήταν οι εξής:

Umbro

Reebok

Adidas

Nike

Αφού ο παίκτης κατέστησε σαφές πως δεν γνώριζε την απάντηση, στράφηκε -περισσότερο με το ένστικτο- στην Umbro. «Δεν νομίζω ότι κάποια από τις άλλες λέξεις ακούγεται ελληνική, οπότε θα επιλέξω την Umbro».

Έχοντας δώσει την τελική απάντησή του, ο παρουσιαστής ξεσπά σε γέλια (μάλλον απόγνωσης), ενημερώνοντάς τον πως η απάντηση που έδωσε είναι λάθος, και ο παίκτης φαίνεται να απορεί.

Η σωστή επιλογή, φυσικά, είναι το Δ, δηλαδή η NIKE (σ.σ. η θεά Νίκη), μια πολύ έξυπνη ερώτηση που τέσταρε τις γνώσεις του διαγωνιζόμενου στην… ελληνική γλώσσα.

Για την ιστορία, η Νίκη ήταν η φτερωτή θεά της ελληνικής μυθολογίας που προσωποποιούσε τη θριαμβευτική επιτυχία και τη δόξα. Κόρη του Τιτάνα Πάλλαντα και της Στύγας, συμβολίζει την ταχύτητα και την αριστεία. Το πιο εμβληματικό της μνημείο είναι το μαρμάρινο γλυπτό της Νίκης της Σαμοθράκης, που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου.

Η θεά Νίκη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πληθώρα μύθων και τεχνουργημάτων:

Μυθολογία: Ανήκει στην πρώτη γενιά θεών και συμμάχησε με τον Δία κατά την Τιτανομαχία. Συχνά απεικονίζεται ως συνοδός του Δία ή της Αθηνάς.

Συμβολισμός: Τα φτερά της δηλώνουν την ταχύτητα και την ορμή με την οποία κινείται, ενώ στα ρωμαϊκά χρόνια ταυτίστηκε με τη θεά Βικτόρια (Victoria).

Τέχνη: Στην αρχαιότητα εμφανίζεται συχνά να κρατά σάλπιγγα για να αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης ή κάποιο τρόπαιο από τη μάχη.

Πηγή: news247.gr