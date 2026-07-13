Φάλαινα φυσητήρας κάνει βόλτες ανοιχτά των Καμένων Βούρλων (vid)

Ένα εντυπωσιακό θέαμα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν εχθές, στην περιοχή των Καμένων Βούρλων, καθώς ένας φυσητήρας εμφανίστηκε σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή.

Το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται πως έχει επιλέξει τον Μαλιακό Κόλπο και τον Βόρειο Ευβοϊκό ως περιοχή όπου κινείται το τελευταίο διάστημα. Η πρώτη καταγεγραμμένη εμφάνισή του έγινε στις 31 Μαΐου ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας, ενώ ακολούθησε νέα παρατήρηση στις 10 Ιουλίου στον Μαλιακό Κόλπο. Η πιο πρόσφατη καταγραφή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου στα Καμένα Βούρλα.

Το νέο βίντεο, που απέστειλε αναγνώστης στο LamiaReport, καταγράφει τη στιγμή που ο φυσητήρας αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας για να αναπνεύσει. Στο εντυπωσιακό στιγμιότυπο διακρίνεται καθαρά η χαρακτηριστική εκπνοή του κήτους, με τους υδρατμούς να εκτοξεύονται σε ύψος που εκτιμάται ότι φτάνει έως και τα πέντε μέτρα.

Ο φυσητήρας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος, που μπορούμε να συναντήσουμε στα ελληνικά ύδατα: το μεγαλύτερο είναι η πτεροφάλαινα.

Ο αρσενικός φυσητήρας μπορεί να φτάσει τα 15 μέτρα μήκος και μέχρι 45 τόνους βάρος έχοντας μεγάλη διαφορά από τα θηλυκά που φτάνουν τα 13 μέτρα μήκος και σε βάρος τους 15 τόνους. Τα νεογέννητα με μήκος συνήθως 4 μέτρα έχουν βάρος από 800-1.000 κιλά.