Τέλος ο ΛεΝτέι από την Αρμάνι Μιλάνο - Οδεύει προς Χάποελ

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Ζακ ΛεΝτέι. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ψηλό, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ - Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.
Ο ΛεΝτέι πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν στην Euroleague με την ομάδα του Ποέτα καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 14 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Nothing but respect.— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 13, 2026
Thank you for everything, Zach. 🤍❤️
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