Τέλος ο ΛεΝτέι από την Αρμάνι Μιλάνο - Οδεύει προς Χάποελ

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Παρελθόν από την Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί ο Ζακ ΛεΝτέι. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ψηλό, ο οποίος όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Χάποελ Τελ - Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ΛεΝτέι πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν στην Euroleague με την ομάδα του Ποέτα καθώς μέτρησε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 14 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.