Εξωπραγματικό: Έπεσε από τα 52 μέτρα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα και επέζησε (vid)

Σοκ προκαλεί βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει τις δραματικές στιγμές ενός άνδρα, ο οποίος επέζησε έπειτα από πτώση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τον άνδρα να βρίσκεται στα ορμητικά νερά κάτω από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα, στους "Horseshoe" της καναδικής μεριάς του ποταμού, λίγο μετά την πτώση του.

Η επικεφαλής των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας της περιοχής, Κάρεν Λουτζ Γκράουλ, δήλωσε ότι οι διασώστες που τον εξέτασαν αμέσως μετά την ανάσυρσή του διαπίστωσαν πως έφερε τραύματα απειλητικά για τη ζωή, εξαιτίας της πτώσης από ύψος περίπου 52 μέτρων. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκτός της περιοχής, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται, σύμφωνα με το καναδικό μέσο PressReader.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, η ίδια χαρακτήρισε την επιβίωσή του "πραγματικά εντυπωσιακή", επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Πάρκων Νιαγάρα, Ντέιβιντ Άνταμς, ανέφερε ότι έχει δει τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ευχαρίστησε τις δυνάμεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία που διαθέτουν οι Καταρράκτες του Νιαγάρα, για την επιτυχημένη επιχείρηση.

"Δεν είμαστε σίγουροι για τις συνθήκες, αλλά είμαστε πολύ τυχεροί που επέζησε", δήλωσε, προσθέτοντας ότι αρκετοί επισκέπτες έγιναν μάρτυρες της επιχείρησης, καθώς τα αξιοθέατα λειτουργούσαν κανονικά.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η είσοδος στα νερά κοντά στους καταρράκτες αποτελεί παράνομη πράξη βάσει του Νόμου περί Πάρκων Νιαγάρα.

"Είναι μια απαγορευμένη δραστηριότητα και προειδοποιούμε όλους για την ασφάλεια γύρω από τον ποταμό Νιαγάρα, τον άνω και κάτω ποταμό", τόνισε.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μπεν Τρέντλ, δήλωσε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, αστυνομικοί και παραϊατρικοί είχαν ήδη ξεκινήσει την επιχείρηση διάσωσης.

"Βοηθήσαμε στη μεταφορά του θύματος σε μια ασφαλή τοποθεσία όπου θα μπορούσε να απεγκλωβιστεί από το φαράγγι", ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις διάσωσης στο φαράγγι του Νιαγάρα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δύναμης των νερών.

"Πρέπει να δίνεται εξαιρετική προσοχή σε μια περιοχή όπως αυτή όπου υπάρχουν ακραίοι κίνδυνοι που σχετίζονται με το νερό και το έδαφος", είπε.

Πόσοι άλλοι έχουν επιβιώσει από πτώση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ελάχιστοι άνθρωποι έχουν επιβιώσει στην καταγεγραμμένη ιστορία από πτώση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα χωρίς τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως βαρέλι, μπάλα ή σχεδία.

Ανάμεσά τους ήταν ο Ρότζερ Γούντγουορντ, ο οποίος το 1960 έγινε ο πρώτος και νεότερος άνθρωπος που επέζησε από τέτοια πτώση. Τότε ήταν μόλις επτά ετών και, φορώντας μόνο ένα πορτοκαλί σωσίβιο, παρασύρθηκε από τα νερά ύστερα από ατύχημα με βάρκα, γλιτώνοντας με διάσειση.

Το 2003, ο Κερκ Τζόουνς έγινε ο πρώτος που επέζησε από σκόπιμη πτώση χωρίς κανένα μέσο επίπλευσης, έχοντας μόνο ελαφρά τραύματα, ενώ το 2009 ένας άγνωστος Καναδός σώθηκε αφού άντεξε την πτώση και παρέμεινε στο νερό μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και το 2012, όταν ένας άνδρας πήδηξε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα, περίπου εννέα μέτρα πριν από την άκρη των καταρρακτών, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων επισκεπτών. Παρασύρθηκε από τα νερά, κατάφερε όμως να κολυμπήσει μέχρι την όχθη, όπου διασώθηκε.

Πηγή: thetoc.gr