Σενάριο για Όσο και Ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ!

Η ισπανική «AS» αναφέρει ότι η Νότιγχαμ ενδιαφέρεται για τον Όσο της Σεβίλλη και... μπλέκει και τον Ολυμπιακό στο ζήτημα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να κατέθεσε πρώταση στην Σεβίλλη για την απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS».

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από τους Ανδαλουσιάνους, καθώς επιθυμούν ένα ποσό πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσουν τον ποδοσφαιριστή.

Το συγκεκριμένα δημοσίευμα αναφέρεται όμως και στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι και οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την απόκτηση αριστερού μπακ, ιδίως μετά την υψηλή... ζήτηση που έχει στο μεταγραφικό παζάρι ο Ορτέγκα.

Στην Ισπανία συνδέουν τους δυο συλλόγους, λόγω της κοινής ιδιοκτησίας υπό τον Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.



