«Κοντά στον Μαξ Σούλγκα των Σέλτικς η Ρεάλ»

Όπως μεταδίδει ο Ισπανός ρεπόρτερ Όσκαρ Ερέρος, η Ρεάλ βρίσκεται ένα βήμα από την επίτευξη συμφωνίας με τον 24χρονο Ουκρανό γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ανήκε στους Μπόστον Σέλτικς. Ο Σούλγκα έπαιξε σε 13 παιχνίδια στο ΝΒΑ τη σεζόν 2025/26, έχοντας πολύ μικρό χρόνο και ρόλο στην ομάδα.
Ωστόσο, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της rookie επαγγελματικής του χρονιάς στη θυγατρική των Σέλτικς στη G-League, τους Μέιν Σέλτικς. Εκεί κατέγραψε πολύ καλά νούμερα, έχοντας κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26.
Αυτή την περίοδο ο Σούλγκα αγωνίζεται με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA Summer League και είναι free agent, καθώς οι Σέλτικς επέλεξαν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο.
El Madrid té a prop el retorn a Europa de Max Shulga. L’ucrainès, que compta com a jugador de formació, ha jugat als Maine Celtics a G-League (15,1p i 36% en triples). Shulga està jugant la Summer League #LigaEndesa #Euroleague pic.twitter.com/9HmNzJlybF— Óscar Herreros (@oscarherreros) July 14, 2026