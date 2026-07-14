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«Κοντά στον Μαξ Σούλγκα των Σέλτικς η Ρεάλ»

Μπάσκετ
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Κοντά στην απόκτηση του Μαξ Σούλγκα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Όπως μεταδίδει ο Ισπανός ρεπόρτερ Όσκαρ Ερέρος, η Ρεάλ βρίσκεται ένα βήμα από την επίτευξη συμφωνίας με τον 24χρονο Ουκρανό γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ανήκε στους Μπόστον Σέλτικς. Ο Σούλγκα έπαιξε σε 13 παιχνίδια στο ΝΒΑ τη σεζόν 2025/26, έχοντας πολύ μικρό χρόνο και ρόλο στην ομάδα.

Ωστόσο, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της rookie επαγγελματικής του χρονιάς στη θυγατρική των Σέλτικς στη G-League, τους Μέιν Σέλτικς. Εκεί κατέγραψε πολύ καλά νούμερα, έχοντας κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26.

Αυτή την περίοδο ο Σούλγκα αγωνίζεται με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA Summer League και είναι free agent, καθώς οι Σέλτικς επέλεξαν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο.

«Κοντά στον Μαξ Σούλγκα των Σέλτικς η Ρεάλ»