«Κοντά στον Μαξ Σούλγκα των Σέλτικς η Ρεάλ»

Κοντά στην απόκτηση του Μαξ Σούλγκα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Όπως μεταδίδει ο Ισπανός ρεπόρτερ Όσκαρ Ερέρος, η Ρεάλ βρίσκεται ένα βήμα από την επίτευξη συμφωνίας με τον 24χρονο Ουκρανό γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ανήκε στους Μπόστον Σέλτικς. Ο Σούλγκα έπαιξε σε 13 παιχνίδια στο ΝΒΑ τη σεζόν 2025/26, έχοντας πολύ μικρό χρόνο και ρόλο στην ομάδα.

Ωστόσο, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της rookie επαγγελματικής του χρονιάς στη θυγατρική των Σέλτικς στη G-League, τους Μέιν Σέλτικς. Εκεί κατέγραψε πολύ καλά νούμερα, έχοντας κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26.

Αυτή την περίοδο ο Σούλγκα αγωνίζεται με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς στο NBA Summer League και είναι free agent, καθώς οι Σέλτικς επέλεξαν να μην του ανανεώσουν το συμβόλαιο.