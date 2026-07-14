Το «μονοπάτι» του Περιστερίου στο BCL

Το Περιστέρι έμαθε το πλήρες πρόγραμμά του στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να κάνει πρεμιέρα στην έδρα της με αντίπαλο την Μπάμπεργκ.

Το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27 έμαθε το Περιστέρι, καθώς έγινε γνωστή η σειρά των αναμετρήσεών του στη φάση των ομίλων του Basketaball Champions League

Η ελληνική ομάδα θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, όπου θα υποδεχθεί τη γερμανική Μπάμπεργκ, ενώ ακολουθούν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Βαρέζε στην Ιταλία και τη Μούρθια στην Ισπανία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Περιστερίου: