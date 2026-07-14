Προφυλακιστέοι οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο (15/07/26) ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Οι δύο που απολογήθηκαν σήμερα -φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης με γκαζάκια- αρνήθηκαν τις βαρύτατες πράξεις που τους αποδίδονται και αφορούν συνολικά πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (για την κατοχή των εκρηκτικών υλών).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την ολιγόλεπτη απολογία τους, οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι -που φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές- έκαναν λόγο για εις βάρος τους «σκευωρία» που «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά». Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτησή ήταν προϊόν σύμφωνης γνώμης ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Για τις ίδιες πράξεις θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, αύριο το πρωί, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που, κατά τις Αρχές, παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο, πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του κι ότι παραχώρησε τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν.

Υπενθυμίζεται ότι η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση/προσωποποίηση των κατηγοριών σε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο θα γίνει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Όσο ήταν σε εξέλιξη η απολογητική διαδικασία είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης άτομα για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους δύο πρώτους κατηγορούμενους – προσωρινά κρατούμενους. Από την ΕΛ.ΑΣ. είχαν ληφθεί ενισχυμένα μέτρα τόσο έξω όσο και μέσα στα δικαστήρια.

Πηγή: newsit.gr