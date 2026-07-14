Επίσημα τέλος ο Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα

Κι επίσημα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα αποτελεί ο Τσάβι Πασκουάλ, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν το τέλος της συνεργασίας τους.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε μεσούσης της σεζόν την Μπάρτσα, διαδεχόμενος τον Χοάν Πεναρόγια, με τη χρονιά να καταλήγει άδοξα.

Ήταν γνωστό πως οι δύο πλευρές δε θα συνέχιζαν μαζί, με τον Πασκουάλ να οδεύει στην Ντουμπάι και την Μπαρτσελόνα να σημειώνει πως ο πρώην πλέον προπονητής της ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του.

«Ο σύλλογος ενημερώνει ότι ο Τσάβι Πασκουάλ ενεργοποίησε τη ρήτρα αποδέσμευσής του που τον ένωνε με τον σύλλογο μέχρι το 2028 και τον ευχαριστεί για την αφοσίωση και την προσπάθειά του στη δεύτερη θητεία του στην Μπάρτσα» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα.