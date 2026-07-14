«Σε προχωρημένες επαφές με τον πρώην NBAer Ντέμιεν Τζόουνς η Ρεάλ»

Σε προχωρημένες επαφές με τον δις πρωταθλητή του NBA, Ντέμιεν Τζόουνς, βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης για την ενίσχυση της φροντλάιν της, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία.

Η «Βασίλισσα» έχει ενεργοποιηθεί στην αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ πρώτης γραμμής για να πλαισιώσει τον Έντι Ταβάρες και αυτός είναι πολύ πιθανό να είναι ο Ντέμιεν Τζόουνς. Αυτό ανέφερε αρχικά ο ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμα ντε Λούκας και το Basketnews έδωσε συνέχεια.

Ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ έχει καταγράψει μια πλούσια οκταετή πορεία στο NBA, μετρώντας 279 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αγωνίστηκε σε Ουόριορς, Χοκς, Σανς, Λέικερς, Κινγκς, Τζαζ και Καβαλίερς. Συνολικά στο ΝΒΑ είχε κατά μέσο όρο 4.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.7 τάπες σε σχεδόν 14 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ενώ πανηγύρισε δύο back-to-back πρωταθλήματα με τους Ουόριορς το 2017 και το 2018.

Τα τελευταία δύο χρόνια ο έμπειρος σέντερ συνεχίζει την καριέρα του εκτός ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26 στην Κίνα με τη φανέλα των Zhejiang Golden Bulls, μέτρησε 9.7 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 1.6 μπλοκ ανά παιχνίδι και το καλοκαίρι αγωνίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο με 13 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 2.5 τάπες κατά μέσο όρο.