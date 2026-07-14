Ολυμπιακός: Ο... εκλεκτός του Αλμέιδα και το «σαφάρι» των μνηστήρων για τον Όσο

Ο «Pelado» ήταν ο προπονητής που πίστεψε τον 23χρονο αριστερό μπακ στη Σεβίλλη, τον καθιέρωσε και του άνοιξε το δρόμο για τη La Liga. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αναζήτηση αριστερού μπακ κι ένας από τους παίκτες με τους οποίους «συνδέεται» είναι ο Χοακίν Μαρτίνεθ Γκαούνα και ευρύτερα γνωστός ως «Όσο».

Ο 23χρονος παίκτης της Σεβίλλης δεν αποτελεί μια…εύκολη περίπτωση.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, πέρα από τον Ολυμπιακό, για την απόκτησή του ενδιαφέρονται ουκ ολίγες ομάδες (Νότιγχαμ Φόρεστ, Φιορεντίνα, Στρασμπούρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μπεσίκτας, Βιγιαρεάλ, Εσπανιόλ) με τη Σεβίλλη να καλείται να διαχειριστεί έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό «μνηστήρων».

Μάλιστα, η Φόρεστ φέρεται να έχει ήδη κινηθεί πιο ζεστά, χωρίς όμως να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις των Ανδαλουσιανών που κυμαίνονται πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο 23χρονος Ισπανός αποτελεί προϊόν της ακαδημίας της Σεβίλλης και την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε το μεγάλο αγωνιστικό του «ξεπέταγμα».

Σε 24 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Πρόκειται για μπακ που του αρέσει να παίζει πολύ ψηλά στο γήπεδο, διαθέτει εξαιρετικό αριστερό πόδι, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του και μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως μπακ, όσο και ως φουλ μπακ, ή ακόμη και ως αριστερός εξτρέμ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση του με τον άλλοτε τεχνικό της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα.

Ο Αργεντινός τεχνικός ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που του έδωσε την ευκαιρία να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα της Σεβίλλης.

Παρότι ο Όσο προερχόταν από τη δεύτερη ομάδα των Ανδαλουσιανών, ο Αλμέιδα τον εμπιστεύτηκε.

Του έδωσε σημαντικό χρόνο συμμετοχής στη La Liga και τον διατήρησε στα πλάνα του ακόμη και όταν επέστρεψε από τραυματισμό ο βασικός αριστερός μπακ, Γκαμπριέλ Σουάζο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά ρεπορτάζ, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έφτασε στο σημείο να εξετάζει ακόμη και τη συνύπαρξη των Σουάζο και Όσο στην ίδια ενδεκάδα, προκειμένου να μη βγάλει τον νεαρό Ισπανό από το αρχικό σχήμα.

Μια σκέψη που από μόνη της αποτυπώνει τον βαθμό εμπιστοσύνης που είχε ο «Pelado» στις δυνατότητές του Όσο ο οποίος εσχάτως κυκλοφορεί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.