Για πάντα στον Παναθηναϊκό ο Χουάντσο: Ανανέωσε ως το 2030!

Συμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και ο Παναθηναϊκός έδωσαν τα χέρια και επέκτειναν ως το 2030 τη συνεργασία τους!

Η νέα «πράσινη» σημαία στον ιστό της, ο επόμενος αρχηγός του «τριφυλλιού» για πάντα στο "Telekom Center"!

Παναθηναϊκός Aktor και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επιβεβαίωσαν αυτό που αποκάλυψε η "Magic Euroleague" το βράδυ της Δευτέρας (13/7): πως ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ θα μείνει... για πάντα στην Αθήνα.

Παρά τις «σειρήνες» από ομάδες της Euroleague, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι σε θέση να κρατήσει όποιον παίκτη της επιθυμεί. Κι αυτό φάνηκε περίτρανα στην περίπτωση του Ερνανγκόμεθ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ξεκαθαρίσει πως ο Ισπανός δεν θα το... κουνήσει και αυτό ακριβώς συνέβη, με τον έμπειρο πάουερ φόργουορντ να εξελίσσεται σε παίκτη - σημείο αναφοράς των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Θυμίζουμε πως ο Ερνανγκόμεθ δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το 2027. Όμως, το «τριφύλλι» ήθελε να του δείξει πόσο τον υπολογίζει και στηρίζεται πάνω του. Άλλωστε, πρόκειται για ένα από τα πιο πολύτιμα πρόσωπα εντός των αποδυτηρίων της ομάδας. Οι δύο πλευρές, λοιπόν, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και τα βρήκαν με συνοπτικές διαδικασίες για ένα νέο συμβόλαιο, που θα έχει ισχύ μέχρι το 2030.

Έτσι, ο κορυφαίος τεχνικός όλων των εποχών θα έχει το καλύτερο... ντουέτο στη θέση «4» σε ολόκληρη την Euroleague, διαθέτοντας τους Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.