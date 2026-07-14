Αρνητικός ο Λυσάνδρου για την προεδρία της Super League: «Εν αγνοία μου η πρόταση Μαρινάκη - Είμαι κάθετα αρνητικός»!

Ο Α' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου είναι ξεκάθαρα αρνητικός στο ενδεχόμενο να «κατέβει» για πρόεδρος της Super League.

Νωρίτερα διαβάσατε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε για την Προεδρία της Super League, πέραν της Κάτιας Κοξένογλου, τους Μηνά Λυσάνδρου και Γιώργο Μποροβήλο.



Ο κ. Λυσάνδρου, έδωσε άμεσα αρνητική απάντηση μόλις ενημερώθηκε για την πρόταση του προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώ λίγο αργότερα παραχώρησε και δηλώσεις στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τονίζοντας ότι ενημερώθηκε με μεγάλη έκπληξη για το περιεχόμενο της επιστολής, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε καμία ιδέα για την πρόταση και ότι ο Ολυμπιακός προχώρησε χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του. Ξεκαθάρισε επίσης πως παραμένει κάθετα αρνητικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της Super League, ενόψει της αυριανής κρίσιμης ψηφοφορίας που θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο μετά τις δύο συνεχόμενες ισοψηφίες.

Αναλυτικά, στη δήλωσή του, ο Α' αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕ ΑΕΚ υπογραμμίζει: «Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της επιστολής· δεν είχα καμία ιδέα για την πρόταση. Δηλώνω πλήρη άγνοια για τη διαδικασία, ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία εν αγνοία μου και ξεκαθαρίζω την κάθετη άρνησή μου να αναλάβω το πόστο του προέδρου της Super League».

Από την πλευρά του Γιώργου Μποροβήλου (αντιπροέδρου της ΠΑΕ Asteras AKTOR), ο οποίος επίσης προτάθηκε από τον κ. Μαρινάκη, πληροφορίες αναφέρουν ότι και η δική του θέση είναι «Δεν πρόκειται να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία της Λίγκας απέναντι στον κ. Αλαφούζο».