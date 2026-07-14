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Ανακοίνωσε με βίντεο τον Πασκουάλ για τρία χρόνια η Ντουμπάι

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Επίσημα προπονητής της Ντουμπάι είναι ο Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2029.

Λίγα λεπτά μετά την επίσημη αποδέσμευσή του 53χρονου Καταλανού τεχνικού από την Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι έσπευσε να τον ανακοινώσει για τον πάγκο της, σε μια συμφωνία που ήταν γνωστή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Νέα εποχή για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που πλέον με έναν πολύ έμπειρο προπονητή θα προσπαθήσει να κάνει το βήμα παραπάνω στην Euroleague. Πρώτος στόχος η είσοδος στα playoffs, κάτι που έχασε για μερικές νίκες στην περασμένη σεζόν, ενώ για τη νέα αγωνιστική χρονιά αναμένεται να παρουσιαστεί ενισχυμένη.

Δείτε το βίντεο και την ανάρτηση της Ντουμπάι:

 

Ανακοίνωσε με βίντεο τον Πασκουάλ για τρία χρόνια η Ντουμπάι