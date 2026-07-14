Ανακοίνωσε με βίντεο τον Πασκουάλ για τρία χρόνια η Ντουμπάι

Επίσημα προπονητής της Ντουμπάι είναι ο Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2029.

Λίγα λεπτά μετά την επίσημη αποδέσμευσή του 53χρονου Καταλανού τεχνικού από την Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι έσπευσε να τον ανακοινώσει για τον πάγκο της, σε μια συμφωνία που ήταν γνωστή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Νέα εποχή για την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που πλέον με έναν πολύ έμπειρο προπονητή θα προσπαθήσει να κάνει το βήμα παραπάνω στην Euroleague. Πρώτος στόχος η είσοδος στα playoffs, κάτι που έχασε για μερικές νίκες στην περασμένη σεζόν, ενώ για τη νέα αγωνιστική χρονιά αναμένεται να παρουσιαστεί ενισχυμένη.

Δείτε το βίντεο και την ανάρτηση της Ντουμπάι:

One of European basketball’s most respected coaches is coming to Dubai.

A proven winner. Welcome to Dubai Basketball, Head Coach Xavi Pascual. 🇦🇪



أحد أبرز المدربين في كرة السلة الأوروبية إلى دبي

عقلية لا تعرف إلا الفوز, مرحبًا بك في دبي لكرة السلة pic.twitter.com/8FXccyOXs8 — Dubai Basketball (@dubaibasket) July 14, 2026